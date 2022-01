Dominic Cummings brengt zijn oude baas Johnson aan het wankelen, politie onderzoekt ‘Partygate’

De Londense politie heeft een onderzoek ingesteld naar alle borrels en recepties die tijdens de lockdowns op Downing Street hebben plaatsgevonden. Dit heeft hoofdcommissaris Cressida Dick bekendgemaakt. Ze had informatie gekregen van het Partygate-onderzoek van topambtenaar Sue Gray. De bron van alle informatie is Boris Johnsons oud-adviseur Dominic Cummings, die zijn vroegere baas per se ten val wil brengen.