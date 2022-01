Navo-troepen moeten vooral bondgenoten geruststellen, Oekraïne heeft er weinig aan

8500 Amerikaanse militairen staan paraat voor uitzending naar Europa. Ook Nederland en andere NAVO-bondgenoten zetten ‘extra’ eenheden of materieel klaar. Wat zegt dit over het dreigende militaire conflict tussen Rusland en Oekraïne?

Met welk doel spreekt de NAVO over versterkingen?

De officiële doelen zijn afschrikking (van Rusland) en verdediging. Die laatste beweegreden is leidend: bondgenoten in de regio, zoals de Baltische landen en Polen, voelen zich onveiliger door Ruslands gedrag en de grote troepenopbouw langs de grens met Oekraïne, en nu zelfs in Belarus.

Van afschrikking van een Russische aanval op Oekraïne is feitelijk maar beperkt sprake. NAVO-landen hebben duidelijk gemaakt dat ze niet in of voor Oekraïne gaan vechten. Oekraïne is geen lid van de NAVO en zal dat op korte en middellange termijn niet worden. Er is trouwens ook geen enkele indicatie dat Rusland een NAVO-land zal binnenvallen.

Als er extra NAVO-troepen naar het oosten gaan, is dat om bondgenot..

