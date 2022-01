Syrische kinderen in gevangenis gebruikt als ‘levend schild’, hulporganisatie maant tot actie

In de gevangenis van Guweiran in Syrië worden kinderen door IS-strijders ingezet als menselijk schild. Save the Children roept op om de kinderen te evacueren.

Hasakeh

De kinderen worden gebruikt als schild in de hevige strijd die sinds donderdag gestreden wordt. De gevangenis ten noordoosten van Syrië is afgelopen week aangevallen door IS-strijders.

De regionale strijdmacht Syrian Democratic Forces (SDF) probeert de gevangenis terug te winnen. De aanval van IS had een grote vluchtpoging tot gevolg, maar naar schatting zijn er nog ongeveer 700 jongens achtergebleven in de gevangenis.

jonge jongens

Volgens de internationale kinderrechtenorganisatie Save the Children zijn er al meerdere kinderen gedood of gewond geraakt. Het gaat vermoedelijk om jonge jongens, sommige zijn pas elf of twaalf jaar oud, met verschillende nationaliteiten. Save the Children roept op..

