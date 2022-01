VS halen gezinnen van diplomaten weg uit Oekraïne, EU niet

Washington gaf alle familieleden van het Amerikaanse diplomatieke personeel in Oekraïne dit weekeinde de opdracht het land te verlaten gezien de dreiging van een mogelijke Russische invasie. Ook een aantal diplomaten wordt teruggehaald. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de VS niet in staat hen allemaal te evacueren, als Rusland het land inderdaad binnenvalt.

Ook het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn begonnen een deel van hun diplomatieke personeel terug te roepen. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken beklemtoonde dat de ambassade open blijft voor alle essentiële zaken.

Borrell liet weten dat de EU ‘de situatie niet wil dramatiseren’. Volgens hem zal Brus..

