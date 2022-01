CDU kiest Friedrich Merz als opvolger van Armin Laschet

Berlijn

De uitslag is geen verrassing. De oud-fractievoorzitter kreeg in december in een eerste stemming de steun van 62,1 procent van de CDU-leden. Bijna twee derde van de 400.000 partijleden bracht toen een stem uit. Deze zaterdag moest de keuze voor Merz worden bevestigd. De verkiezing van Merz, die de opvolger wordt van de in september na verloren verkiezingen opgestapte Armin Laschet, moet nog formeel worden bevestigd door een stemming per brief. Het resultaat daarvan wordt op 31 januari bekendgemaakt.

Kort voor de stemming had Merz zijn partijgenoten opgeroepen tot eensgezindheid en benadrukte hij dat Duitsland recht heeft op een CDU die het land vanuit de oppositie dient en van zichzelf eist ‘de regering van morgen’ te kunnen zijn. ..

