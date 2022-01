Erdogan wil van Turkey Türkiye maken

Turkije zal, als het aan de Turkse regering ligt, in het buitenland voortaan bekendstaan als ‘Türkiye’, niet als ‘Turkey’, zoals de Engelstalige naam van het land luidt. De naamswijziging is al doorgevoerd op websites van de Turkse overheid. Ook staatsmedia hebben het op hun Engelstalige sites sinds kort over ‘Türkiye’.

Ankara

Wat vermoedelijk meespeelt in het besluit van de Turkse regering is het feit dat turkey Engels is voor ‘kalkoen’. Op de website van TRT World wordt uitgelegd dat de associatie met de vogel de reputatie van het land kan schaden. De Cambridge Dictionary zegt dat de vogelnaam ook kan verwijzen naar ‘iets wat hopeloos mislukt’ of ‘een dom of gek persoon’.

De suggestie van de naamsverandering werd in december gedaan door president Recep Tayyip Erdogan. Hij stelde dat ‘Türkiye’, zoals de Turken zelf hun land noemen, beter ‘onze cultuur, bevolking en waarden vertegenwoordigt’.

Wat de status van die mededeling was werd niet meteen duidelijk, maar inmiddels blijkt dat Erdogan brede navolging krijgt. Zo bedient het Turkse ministerie van ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .