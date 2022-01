Na Kaspische zeemonster wil Rusland arctische monsters

Derbent, Dagestan

Het is een vreemd en intrigerend gevaarte, dat na een definitieve reddingsoperatie nu eindelijk veilig op het droge ligt. De ekranoplan Lun is het zeldzame restant van het Sovjetbewapeningsprogramma ‘Project 903’. Dat project, uit het einde van de Koude Oorlog, moest de Sovjet-Unie nieuwe militaire capaciteit geven. Groter zelfs dan de gigantische Airbus 380, kon de Lun met snelheden van ruim vijfhonderd tot zeshonderd kilometer per uur over het water scheren, en zo letterlijk onder de radar vliegen. Zo kon de Lun (Kiekendief) ineens toeslaan met de zes krachtige ‘Moskit’ antischeepsraketten die het in lanceerbuizen op de rug meedroeg. Het concept joeg de Amerikanen angst aan. In 1988 omschreef het Pentagon in het rappor..

