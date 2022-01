Weer even opluchting na gespannen crisisoverleg

Topoverleg in Genève tussen de Russische en Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken over de spanningen rond Oekraïne heeft vrijdag geen doorbraak opgeleverd. De afspraak tussen Blinken en Lavrov om volgende week verder te praten wordt met opluchting ontvangen.

Genève

Het vooruitzicht op dat diplomatieke vervolg stelt een dreigende militaire escalatie rond Oekraïne mogelijk met een paar dagen uit, terwijl de Europese hoofdsteden nog zoeken naar consensus over hun reactie op een eventuele Russische invasie. De VS hebben de Russische president Vladimir Putin zeer zware sancties in het vooruitzicht gesteld als Rusland Oekraïne binnenvalt, zelfs als het slechts om kleinschalig militair optreden gaat.

Volgende week komen de Verenigde Staten schriftelijk terug op de Russische eisen − geen uitbreiding van de NAVO met Oekraïne, geen NAVO-troepen in de buurt van de Russische grens en terugtrekking van NAVO-troepen uit voormalige Oostbloklanden zoals Bulgarije en Roemenië. Dan weten we pas of we op d..

