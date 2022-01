Waarom staat abortus opeens prominent op de Europese agenda?

Omdat ze abortus afwijst, kreeg de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement deze week felle kritiek. Terwijl het stof nauwelijks was neergedaald, pleitte de Franse president een dag later voor abortus als een Europees grondrecht.

Abortus is een recht, staat te lezen op het bord van een Poolse demonstrante. De beperking van het recht op abortus in Polen heeft in het Europees Parlement een soms heel emotioneel debat aangezwengeld.

Straatsburg

Woensdagmorgen, half twaalf. Emmanuel Macron begint in Straatsburg aan zijn toespraak voor het Europees Parlement. Bijna vanuit het niets stelt de Franse president na een minuut of tien voor om het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie te ‘actualiseren’. Hoe? In Europa moeten we ‘explicieter zijn over de bescherming van het milieu of de erkenning van het recht op abortus’.

Terwijl Macron zijn bommetje laat vallen, kijkt een paar meter achter hem de nieuwe parlementsvoorzitter, Roberta Metsola, stoïcijns toe. Haar verkiezing een dag eerder was niet zonder slag of stoot verlopen vanwege haar anti-abortusstandpunt. Een links-liberale lobby had geprobeerd de Maltese christendemocrate uit de voorzittersstoel te weren.

