Netanyahu dicht bij deal in corruptieproces

De voormalige Israëlische premier Benjamin Netanyahu onderhandelt met justitie over een deal in het corruptieproces tegen hem. Zijn familie zou bezwaren hebben, maar Netanyahu wil dat een einde komt aan de rechtszaak tegen hem.

Jeruzalem

Netanyahu, die vorig jaar aftrad na twaalf jaar premierschap, zou volgens de Israëlische media heel dicht bij een akkoord zijn met procureur-generaal Avichai Mandelblit. De voormalige premier wordt ervan beschuldigd dat hij de telecomgigant Bezeq een voordelige behandeling zou hebben beloofd, in ruil voor positieve berichtgeving over hem op de nieuwssite Walla. Daarnaast lopen er nog twee aanklachten wegens fraude tegen hem, onder meer voor het aannemen van geschenken van bevriende rijken, ter waarde van honderdduizenden euro’s. De deal zou erop neerkomen dat Netanyahu zich op twee punten schuldig verklaart aan vertrouwensbreuk. Dat zou hem een voorwaardelijke gevangenisstraf opleveren, plus een taakstraf, in plaats van enkele m..

