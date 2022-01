10 Downing Street drooggelegd

‘Operation Save Top Dog’. Onder deze codenaam zijn trouwe medewerkers van Boris Johnson druk doende om het vege lijf van hun baas te redden. Volgens sceptici is de Britse premier echter niet meer te redden, en is zijn ondergang een kwestie van tijd.

Londen

Het was nog pikdonker toen Johnson maandagochtend zijn ambtswoning verliet om met hond Dilyn te gaan joggen door St James’ Park. Dat uur van de dag was goed gekozen. De belegerde premier doet er goed aan om spontane ontmoetingen met gewone burgers, in het volle daglicht, voorlopig uit de weg te gaan, omdat er onder de bevolking woede leeft over de lockdownborrels in 10 Downing Street. Hij kwam huffend en puffend alleen een oplettende persfotograaf tegen.

De premier is vastbesloten om aan te blijven, ook al wil een meerderheid van de kiezers dat hij opstapt, onder wie een aanzienlijk deel Conservatieven. Johnson rekent erop dat de volkswoede zal gaan liggen, ruim voor de parlementsverkiezingen in 2024. Bovendien zijn de zondagskrante..

