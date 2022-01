Britse hulp na aanslag op synagoge in Texas

De Britse regering heeft beloofd te helpen in het onderzoek naar de gijzeling van vier mensen in een synagoge in Texas. Een woordvoerder van premier Boris Johnson noemde het ‘een vreselijke antisemitische daad van terrorisme’.

Londen

De door de politie in Texas doodgeschoten dader was een 44-jarige Brit van Pakistaanse komaf, Malik Faisal Akram. De politie heeft in het Engelse Manchester zondagavond twee tieners gearresteerd in verband met de gijzeling zaterdag in het Texaanse Colleyville. Engelse media melden dat een speciale antiterrorisme-eenheid van de politie de twee heeft opgepakt.

Familie van Akram, die werd doodgeschoten nadat hij zijn gijzelaars ongedeerd had vrijgelaten, vraagt zich in Britse media vertwijfeld af hoe hij in Texas terechtgekomen is. Hij had een lang strafblad en psychische problemen en hij zou volgens de familie normaal gesproken niet naar de VS mogen reizen. Maar hij zou twee weken geleden naar New York zijn gevlogen en in daklozencent..

