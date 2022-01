Zwitserse Nieuwjaarsklaas en een frisse start in Tokio: 7 dagen in 7 foto’s

Victor Vasarely-tentoonstelling in Selfridges

Een medewerker kijkt naar de Orion Noir. No2 (1968) wandtapijt op de Victor Vasarely-tentoonstelling in het warenhuis Selfridges in Londen. De tentoonstelling toont in totaal 55 werken, waarvan er geen in het VK is te zien was in de afgelopen 50 jaar.

beeld epa / Vickie Flores