Berlusconi gesteund in presidentsstrijd

Rome

De rechtse partijen in Italië steunen Silvio Berlusconi in de strijd om het presidentschap. De kans dat de 85-jarige oud-premier mee gaat doen aan de verkiezingen wordt daarmee steeds groter. Berlusconi heeft vrijdag de steun ontvangen van zijn eigen partij Forza Italia en de uiterst rechtse partijen Lega en de Broeders van Italië. ‘Berlusconi heeft de autoriteit en ervaring die het land verdient en Italië verwacht.’ Ook de centrumrechtse Europese Volkspartij (EPP) zei zaterdag achter Berlusconi te staan. De eerste stemronde in de presidentsverkiezingen wordt op 24 januari gehouden. <

