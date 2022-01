Justitie in Brussel pakt metroduwer op

Brussel

De Brusselse justitie heeft een man aangehouden die opzettelijk een vrouw voor een aanstormende metro had geduwd. De metro kon net op tijd een noodstop maken. De vrouw werd niet geraakt, maar raakte wel in shock. Zij werd door omstanders van het spoor gehaald. De verdachte van de poging tot doodslag is een 23-jarige Fransman, melden Vlaamse media. Hij sloeg vrijdagavond toe in metrostation Rogier. Het 55-jarige slachtoffer en de bestuurder van de metro werden beiden in een ziekenhuis onderzocht. Ook de bestuurder was in shock. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .