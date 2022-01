Advocaten Andrew willen echtgenoot Giuffre horen

De advocaten van prins Andrew willen de echtgenoot van Virginia Giuffre en haar psycholoog spreken over haar beweringen over seksueel misbruik door de Brit.

Londen

De zoon van koningin Elizabeth heeft gesuggereerd dat Giuffre mogelijk last heeft van ‘verkeerde herinneringen’, zo staat te lezen in gerechtelijke documenten, meldt Sky News. Het juridische team van Andrew heeft toestemming gevraagd om Robert Giuffre onder ede te mogen horen over de zaak. De advocaten menen dat hij waarschijnlijk informatie heeft over de ‘vermeende emotionele en psychologische schade’ die zijn vrouw heeft opgelopen.

Verder is er een verzoek ingediend om psycholoog Judith Lightfoot te mogen horen. Zij zou relevante informatie hebben over het mogelijke misbruik door Epstein en Maxwell en de daaruit voortkomende emotionele en psychologische schade.

Giuffre beweert op minderjarige leeftijd meerdere keren seks te h..

