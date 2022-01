Premier Johnson verder in het nauw: nog meer illegale borrels

De onthullingen over illegale borrels door medewerkers van de Britse premier Boris Johnson blijven elkaar in snel tempo opvolgen. Ze brengen hem verder in het nauw. De Britse krant Daily Mirror meldt dat personeel van de ambtswoning van Johnson ook tijdens de coronalockdowns elke vrijdag bij elkaar kwam om te drinken, ondanks een verbod op dergelijke feestjes binnen.