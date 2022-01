VS zoeken gas voor EU in geval er oorlog komt

De Amerikaanse regering heeft eind vorige week overleg gevoerd met verschillende internationale energiebedrijven over de levering van extra gas aan Europa in geval van een oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Washington

De Amerikanen vrezen dat door een oorlog de gastoevoer van Rusland naar Europa in gevaar komt, vertelden ingewijden aan persbureau Reuters. Ongeveer een derde van het gas dat in de Europese Unie wordt gebruikt komt uit Rusland. Een deel van de pijpleidingen tussen Europa en Rusland loopt bovendien door Oekraïne. Als de aanvoer van Russisch gas stokt, bijvoorbeeld door sancties of gevechtshandelingen of doordat Rusland de gaskraan dichtdraait, wordt de huidige energiecrisis versterkt. Dat zal economische problemen veroorzaken, maar kan ook maatschappelijke onrust aanwakkeren, vrezen de Amerikanen. In verschillende Europese landen is de afgelopen maanden geprotesteerd tegen de hoge gasprijzen.

Volgens de ingewijden heeft de ..

