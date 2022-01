Aswolk van vulkaan Tonga te zien vanuit de ruimte

Een grote aswolk was vanuit de ruimte te zien na een uitbarsting van een onderzeese vulkaan bij de eilandstaat Tonga in de Stille Oceaan.

Nuku’Alofa

Op satellietbeelden van de Japanse Himawari-satelliet is te zien hoe een grote wolk zich steeds verder uitbreidt boven de vulkaan. Tonga werd kort na de uitbarsting getroffen door een tsunami en ook voor eilandstaten in de wijde omgeving is een waarschuwing afgekondigd.

De uitbarsting duurde acht minuten. Inwoners van Tonga hebben gezegd dat het klonk alsof er vlakbij meerdere bommen tot ontploffing kwamen. Zelfs op het achthonderd kilometer verderop gelegen Fiji was de uitbarsting te horen. Het klonk daar als een serie heftige donderslagen.

'Het was gigantisch. Ons huis begon te schudden. Enkele minuten laten werd het huis gevuld met water. Bij de buren was een muur ingestort', zegt een bewoner van Tonga tegen persbu..

