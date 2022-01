Corona heeft ongelijkheid in wereld verder vergroot

De aanhoudende coronapandemie vergroot de kloof tussen rijk en arm. Het vermogen van de tien rijkste mannen ter wereld is de afgelopen twee jaar verdubbeld, van 700 miljard naar 1500 miljard dollar. In dezelfde periode zijn 160 miljoen mensen extra in armoede terechtgekomen.

Den Haag

De cijfers over ongelijkheid in inkomen hebben gevolgen voor de levensverwachting. De economische ongelijkheid draagt ertoe bij dat per dag 21.300 mensen ter wereld sterven. Dat zijn de pijnlijke conclusies die ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib trekt in het jaarlijkse rapport over groeiende economische ongelijkheid in de wereld. Het rapport, dat vandaag wordt gepubliceerd, heeft als titel Inequality kills (ongelijkheid doodt).

Oxfam Novib spreekt in het rapport van een ‘dramatische stijging en pijnlijke trendbreuk met voorgaande jaren’. De coronapandemie blijkt een enorme aanjager van ongelijkheid te zijn. Michiel Servaes, directeur van Oxfam Novib Nederland, noemt de ‘obscene rijkdom van de allerrijksten nauwelijks te be..

