Meer aanklachten van corruptie tegen afgezette leider Aung San Suu Kyi

De afgezette leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, is door de militaire junta aangeklaagd voor vijf nieuwe gevallen van corruptie.

Naypyidaw

Volgens persbureau AFP gaat het onder meer om het huren en kopen van een helikopter. Ook oud-president U Win Myint is verdachte in deze zaak. Win Myint en Suu Kyi hebben volgens de junta de staat een groot verlies toegebracht door tussen 2019 en 2021 de helikopter voor 720 uur te huren, maar deze slechts 84,95 uur te gebruiken, meldt de lokale krant Global New Light.

Suu Kyi staat al terecht voor meerdere andere zaken, waaronder meerdere verdenkingen van corruptie. Ze wordt sinds de staatsgreep op 1 februari vorig jaar vastgehouden door de nieuwe machthebbers. Als de 76-jarige Suu Kyi voor alle zaken waarvoor ze terechtstaat schuldig wordt bevonden, kan haar straf oplopen tot meer dan honderd jaar in de gevangenis. Ze kreeg ..

