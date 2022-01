Steeds meer migranten vestigen hun hoop op Mexico. ‘Hoe slecht het hier ook is, het is nog altijd beter dan daar’

Gedesillusioneerd door het harde grensbeleid van de VS vestigen steeds meer migranten hun hoop op een nieuw leven in Mexico. Een recordaantal van 131.000 vluchtelingen vroeg er in 2021 asiel aan. Maar daar wacht hun bepaald geen warm welkom.

Migranten in de Mexicaanse stad Tijuana proberen te schuilen voor de hevige regen. In december vorig jaar werd de stad geteisterd door forse regenval.

Mexico-stad

‘We hebben geen plek’, is te lezen op een handgeschreven vel papier aan de deur van migrantenopvang Casa Tochan. De opvang in een volksbuurt in Mexico-stad heeft 36 bedden, maar huisvestte in de laatste maanden soms meer dan zeventig mensen. ‘Wanneer een familie met jonge kinderen aanklopt, dan kunnen we die niet op straat laten staan’, legt Gabriela Chalte, coördinator van de opvang, uit.

Na een reis van een maand door het halve continent, per bus, boot, te voet en een enkele keer zelfs zwemmend, kwam Andy aan in Mexico. Maar daar, op een busreis afstand van Acuna City, op de grens met Texas, besefte Andy dat hij zijn Amerikaanse droom beter kon laten varen. Zo’n 10.000 migranten, van wie de meerderheid Haïtiaan, bivakkeerden ..

