Het Kremlin heeft met klem tegengesproken dat Rusland bezig is met geheime operaties in het oosten van Oekraïne die als excuus zouden dienen voor Russisch militair ingrijpen. Een anonieme Amerikaanse functionaris heeft tegen media gezegd dat Rusland een ‘operatie onder valse vlag’ uitvoert in de Donbass.

Moskou - Washington

De Donbass is een pro-Russische Oekraïense regio die in opstand is tegen de door het Westen gesteunde regering in Kiev.

De Kremlinwoordvoerder zei tegen het Russische persbureau TASS dat dergelijke verklaringen volkomen ongegrond zijn en ze door niets zijn bevestigd.

Een anonieme Amerikaanse functionaris had volgens de nieuwsomroep CNN gezegd dat Rusland ‘van tevoren een groep agenten heeft ingezet’ om een geheime operatie in het oosten van Oekraïne uit te voeren. Dit zou kunnen dienen om ‘een invasie’ van Oekraïne door Russische troepen te ‘rechtvaardigen’.

Oekraïne en de Verenigde Staten stellen dat Rusland honderdduizenden militairen vlak over de grens in Rusland heeft samengetrokken ..

