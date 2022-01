President van Oekraïne wil top met Biden en Putin

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft voorgesteld een topconferentie over de crisis in zijn land te houden met zijn Amerikaanse en zijn Russische collega, Joe Biden en Vladimir Putin.

Kiev

Dinsdag stelde hij nog topoverleg voor van vier landen die eerder betrokken waren bij gesprekken over het beëindigen van de crisis in het land. Hij doelde op, naast zijn eigen land, Duitsland, Frankrijk en Rusland. Deze vier begonnen overleg over Oekraïne tijdens herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog in juni 2014 in Normandië. Volgens Zelenski bedreigt de huidige spanning tussen het Westen en Rusland over Oekraïne het voortbestaan van zijn land. Het conflict rondom de Krim sleept zich voort sinds 2014.

cyberaanval

De NAVO schiet Oekraïne in de crisis te hulp om de cyberaanval van vrijdag en eventuele volgende af te slaan. Specialisten van de NAVO in Brussel wisselen informatie uit met Oekraïense collega's en experts uit NAVO-landen assisteren ook ter plaatse, zegt secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Hij veroordeelt de aanval, die overheidswebsites vrijdag platlegde.