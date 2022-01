Madagaskar droogt uit: ‘Meer dan 500.000 kinderen jonger dan vijf kampen met acute ondervoeding’

Een meisje wacht op haar beurt om gewogen te worden in het dorpje Tanarake in Madagaskar.

Antananarivo

Madagaskar kampt met de ergste droogte in veertig jaar. Het Wereldvoedselprogramma noemt het ‘de eerste hongersnood die veroorzaakt wordt door klimaatverandering’. Het regenseizoen hoort eind november te starten, maar er zijn nog maar een paar buitjes gevallen. Hierdoor mislukken oogsten en ontstaat voedselschaarste. Daarnaast hebben de migrerende sprinkhanen de crisis verergerd.

‘De situatie verslechtert met de dag. Sinds april is het aantal ondervoede kinderen onder de vijf jaar vervijfvoudigd’, schrijft Gilbert Tandrianatoandro. Hij is de projectmanager van de christelijke noodhulporganisatie Medair in het zuiden van Madagaskar, waar de hongersnood het grootst is. ‘Meer dan 500.000 kinderen onder de vijf jaar hebben n..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .