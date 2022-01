Baraa’s vader overleed in een beruchte Egyptische gevangenis: ‘Niemand helpt ons, niemand luistert’

Acht jaar geleden protesteerde Baraa Hamdy tegen de militaire staatsgreep in Egypte. Nu heeft hij de hoop op democratie in zijn thuisland verloren. Zijn vader, een vooraanstaande activist, overleed recent in een Egyptische gevangenis. ‘Ik weet niet eens of hij de naam van mijn dochtertje kende.’

Beraa Hamdi zet zich in voor mensenrechten in Egypte.

Het is aan Baraa Hamdy (30) te zien dat hij zich niet op zijn gemak voelt. Af en toe trommelt hij nerveus op tafel of tikt hij met zijn voet tegen de tafelpoot. Liever zou hij geen interviews doen, geeft hij toe. ‘Maar ik heb een stem om hier aandacht voor te vragen, terwijl mensen in Egypte doodgaan. Ik moet dit doen.’ Hamdy weet waarover hij spreekt. Eind november overleed zijn vader, Hamdi Hassan, na acht jaar gevangenschap in de beruchte al-Aqrab-gevangenis in Egypte.

Als voormalig parlementslid, prominent lid van de Moslimbroederschap en jarenlange criticaster van het regime gaf Hassan een gezicht aan de duizenden politieke gevangenen die sinds 2013 vastzitten in Egypte. In dat jaar pleegde generaal Abdel Fattah al-Sisi een staatsgre..

