Prins Andrew verliest titels en zal zich verdedigen als burger

De Britse prins Andrew verliest zijn titels en zal zich in de Amerikaanse zaak wegens seksueel misbruik verdedigen als een burger. Dat maakte het Britse Koninklijk Huis bekend in een korte verklaring.

Londen

Het was de eerste reactie van Buckingham Palace op het besluit van een Amerikaanse rechter dat de 38-jarige Virginia Giuffre verder mag gaan met haar zaak. Ze claimt dat ze als tiener door de zoon van koningin Elizabeth is misbruikt. Volgens Buckingham Palace zal de hertog van York ook de komende tijd geen openbare taken op zich nemen. Volgens bronnen, zo meldt het Britse persbureau Reuters, zal Andrew ook niet meer de aanspreektitel koninklijke hoogheid gebruiken. Zijn moeder nam hem ook al zijn militaire eretitels af, melden media. Hij mag ook nergens meer beschermheer van zijn. Door het schandaal was de openbare rol van Andrew eerder al teruggeschroefd.

Het juridische team van Andrew gaf nog geen commentaar op het besluit van een..

