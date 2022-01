‘Inlichtingendienst had rol bij aanslagen Barcelona’

Barcelona

Een omstreden ex-agent beweert dat de Spaanse geheime dienst is betrokken bij aanslagen in Barcelona, waarbij in 2017 zestien doden vielen. De agent in kwestie, José Manuel Villarejo (70), deed deze uitspraken tijdens een rechtszitting bij het Hooggerechtshof, omdat hij wordt verdacht van het chanteren van zakenmensen die hij eerder had afgeluisterd. Volgens Villarejo wilde de geheime dienst de aandacht afleiden van het onafhankelijkheidsreferendum dat vlak daarna zou worden georganiseerd door de Catalanen via een aanslag aan het schrikken te maken..

