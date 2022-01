Levenslang voor Syrische ex-kolonel

Een Syrische oud-kolonel en inlichtingenofficier is in Duitsland veroordeeld tot een levenslange celstraf voor moord, marteling en het geven van opdrachten daartoe tijdens de burgeroorlog in zijn land.

Koblenz

Het gerechtshof in Koblenz acht de 58-jarige Anwar R. schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid in 2011 en 2012. Hij heeft de beschuldigingen ontkend. Het strafproces werd gehouden op grond van zogeheten universele jurisdictie: vervolging van misdaden tegen de menselijkheid waar ze ook zijn gepleegd. Het is wereldwijd de eerste keer dat dit wordt gebruikt voor misdaden in Syrië. De aanklagers hadden levenslang geëist.

De oud-militair wordt verantwoordelijk geacht voor het martelen van minstens 4000 mensen in een gevangenis van een Syrische inlichtingendienst in de hoofdstad Damascus. Zeker 58 mensen zijn daardoor volgens de aanklagers om het leven gekomen. De rechters achten 27 moorden bewezen, melden Duitse media.

