Iran haalde spionnen binnen via Facebook

Een Iraans ‘spionagenetwerk’ heeft via Facebook Israëliërs gerekruteerd om missies uit te voeren, meldt Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet. Een vermeende Iraanse agent zou mensen hebben gevraagd om foto’s te maken van gebouwen of toenadering te zoeken tot Israëlische politici.

Tel Aviv

Israël vervolgt vier vrouwen en een man omdat zij contact zouden hebben gehad met een Iraanse agent. Hij benaderde hen via Facebook en vroeg ze daarna verder te praten via WhatsApp. Shin Bet denkt dat sommige verdachten al vermoedden dat de man een Iraanse agent was. Toch onderhielden ze contact met hem. <

