In Madrid staan scholen en gokhuizen vlak bij elkaar

Terwijl Nederland sinds oktober online gokken toestaat, probeert Spanje de regels juist aan te scherpen. Het land is Europees koploper gokverslaving, en steeds vaker zijn jongeren de dupe. ‘Gokbedrijven pikken het laatste geld in dat mensen nog rest.’

Gonzalo López voor twee gokhuizen in de Calle Bravo Murillo in Madrid.

Madrid

Buiten is het een ijskoude middag, maar in het gokhuis in de Madrileense wijk Aluche is het lekker warm. In het halfduistere lokaal - geen ramen, gekleurde neons - is het rustig. ‘Dat is normaal op dit tijdstip’, legt de barman annex portier uit. De bezoekers, leunend tegen gokmachines die de moderne versies van de aloude fruitautomaten moeten zijn, kun je op de vingers van één hand tellen. Vandaag zijn het allemaal jonge mannen.

‘Er is nog niets ingezet’, zegt een ingeblikte vrouwenstem aan de volautomatische roulettetafel iets verderop. Voor het geval je even vergeten was een gokje te wagen. Aan het betaalgemak zal het in elk geval niet liggen. Muntgeld, bankbiljetten, bankpasje of contactloos inzetten met je smartphone, alles wor..

