Noodweer veroorzaakt overstromingen en doden in het zuidoosten van Brazilië

Raposos

In de zuidoostelijke deelstaat Minas Gerais regent het al wekenlang onafgebroken, met landverschuivingen en overstromingen tot gevolg. Sommige steden staan gedeeltelijk onder water. Meer dan 28.000 mensen zijn hun woning ontvlucht.

Het noodweer leidde afgelopen week tot diverse doden. In Belo Horizonte, de hoofdstad van Minas Gerais, kwamen twee volwassenen en drie kinderen om toen hun auto door een modderstroom werd verzwolgen. Een elfjarig meisje in de stad São Gonçalo do Rio Abaixo stierf toen de muur van haar slaapkamer instortte.

In de stad Juatuba zijn huizen weggevaagd nadat een rivier buiten haar oevers trad. ‘Mijn vrouw en kinderen verlieten het huis in een boot. We zijn alles kwijtgeraakt’, vertelde een inwoner a..

