Ook binnen partij van Johnson klinkt de roep om zijn vertrek

De positie van de Britse premier Boris Johnson staat onder druk door een rel over een tuinfeest bij zijn ambtswoning tijdens de eerste coronalockdown.

Londen

Ook binnen zijn eigen conservatieve partij wordt nu opgeroepen tot zijn vertrek. De voorman van de Schotse conservatieven noemde de positie van de minister-president ‘onhoudbaar’.

Johnson erkende woensdag in het parlement de bijeenkomst in 2020 te hebben bijgewoond. Hij bood excuses aan, maar stelde ook dat hij destijds dacht naar een ‘werkbijeenkomst’ te gaan. De premier zei dat hij medewerkers kwam bedanken, maar vond dat hij ‘achteraf gezien’ iedereen had moeten wegsturen.

De affaire, die Partygate wordt genoemd, leidt ook binnen de partij van Johnson tot verontwaardiging. De premier ging na zijn verontschuldiging naar de theekamer van het parlement om zich te verzekeren van de steun van zijn partijgenoten, schrijft de BBC. Als ge..

