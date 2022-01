Syrische officier wacht Europese cel

Op de agenda van een rechtbank in Duitsland staat donderdag een zaak die een mijlpaal is in de Syrische burgeroorlog. Kleine visjes werden in Europa al eerder berecht, maar voor het eerst kan nu een hoge officier van president Assad hier celstraf krijgen. Wassim Mukdad was een van zijn vele slachtoffers. Hij is erbij om het vonnis te horen.