Rechter staat procedure tegen Andrew toe

Ze wil een proces beginnen tegen de prins omdat hij haar in 2001 als 17-jarige tiener, toen ze Virginia Roberts heette, drie keer zou hebben misbruikt. Dat was in de kringen van de steenrijke zakenman en zedendelinquent Jeffrey Epstein, die in 2019 suïcide pleegde in een cel in New York. Epstein zou Giuffre hebben opgedragen seks met de prins te hebben. Giuffre diende vorig jaar een klacht in. Een belangrijk obstakel voor de procedure tegen de 61-jarige zoon van de Britse koningin leek de deal te zijn die Giuffre in 2009 sloot met Epstein. In de net gepubliceerde, eerder geheime, overeenkomst staat dat ze een half miljoen dollar van Epstein heeft gekregen en in ruil daarvoor geen klachten tegen hem zou indienen. Maar daarbij werd..

