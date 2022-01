Prinses Delphine wil een periode afsluiten

Brussel

De Belgische prinses Delphine is van plan na de documentaire over haar leven niet meer te praten over de relatie met haar vader, voormalig koning Albert van België. Regisseur Chris Michel heeft tegen NPO Radio 1 gezegd dat Delphine met de documentaire een periode afsluit. ‘Zij heeft jarenlang moeten zwijgen en wil nu voor eens en voor altijd háár verhaal vertellen.’ In de serie, vanaf 12 januari drie weken lang te zien op de Belgische zender Eén, vertelt de 53-jarige prinses over verschillende fases in haar leven. Daarbij laat ze ook foto’s zien uit haar eigen archief en uit familiealbums. In de tv-special komen ook haar partner en vrienden aan het woord. <

