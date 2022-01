Ophef in Rome over nazivlag op lijkkist

Rome

In Rome is ophef ontstaan nadat leden van de neofascistische groep Forza Nuova bij een begrafenis een nazivlag over een kist hadden gedrapeerd. De begrafenis van een lid van de groep vond maandag plaats buiten een katholieke kerk in de Italiaanse hoofdstad. De krant La Repubblica publiceerde dinsdag een foto van het incident. Volgens het dagblad brachten leden van de groep ook de Hitlergroet naast de kist. De politie onderzoekt het voorval.

Het aartsbisdom Rome zei in een verklaring dat priesters van de betreffende kerk niet wisten wat de groep van plan was. <

