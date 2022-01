Overleden EP-voorzitter Sassoli ‘warm en aimabel’

In Europa is geschokt gereageerd op het plotselinge overlijden van Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli. De 65-jarige Italiaan stond bekend als aimabel, warm en vriendelijk.

In een van de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel is dinsdag een condoleanceboek neergelegd, naar aanleiding van het overlijden van David Sassoli. Buiten hangen de Europese vlaggen halfstok.

Brussel

Van oorsprong was hij journalist, tot David Sassoli bij de Europese verkiezingen van 2009 gekozen werd voor het Europees Parlement. Op 3 juli 2019 werd hij voorzitter. In de nacht van maandag op dinsdag overleed hij in het ziekenhuis in de Italiaanse stad Aviano, waar hij op 26 december werd opgenomen.

De 65-jarige Italiaanse sociaaldemocraat was opgenomen in het ziekenhuis vanwege ‘ernstige complicaties’ die het gevolg waren van het ‘disfunctioneren van het immuunsysteem’. Al zijn afspraken werden daarom geschrapt. In september was Sassoli al eens in het ziekenhuis opgenomen vanwege een longontsteking, die veroorzaakt was door de legionairsziekte.

De vlaggen bij de EU-instellingen, zoals de parlementsgebouwen in Brussel en het Fran..

