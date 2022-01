Grieken duwen steeds meer migranten terug naar zee. Wat kan Nederland hieraan doen?

De populairste manier om de EU binnen te komen, blijft de route per boot over de Middellandse Zee. Op deze route werden vorig jaar meer dan 65.000 illegale migranten onderschept.

Den Haag

Het terugdrijven van migranten aan Europese grenzen is illegaal en in strijd met mensenrechten. Toch gebeurt het op grote schaal. Vorig jaar zijn zeker 11.000 gevallen gemeld van pushbacks, vooral aan de grenzen van Servië, Roemenië, Hongarije, Kroatië, Bosnië en Herzegovina. Uit recent onderzoek van maatschappelijke organisaties uit zes Europese landen, die zich hebben verenigd in Protecting Rights at Borders, blijkt dat het terugdrijven van migranten een maatregel is om migranten af te schrikken en dat de pushbacks systematisch worden toegepast.

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ), de Commissie Meijers en VluchtelingenWerk Nederland gaan met de Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid in gesprek over..

