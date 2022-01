De ‘Poort naar de hel’ in Turkmenistan moet dicht, maar gaat het sluiten lukken?

Al ruim vijftig jaar brandt de Darvaza gaskrater in de woestijn van Turkmenistan. Maar nu moet de krater dicht van de president, vanwege het milieu. Daar maakt hij zich verder niet zo druk over.

Asjchabad

Het is een fascinerende plek en een van de toeristische attracties in het verder erg gesloten Turkmenistan: de Poort naar de hel. Maar deze enorme brandende krater, met een oppervlakte van ruim een halve hectare, moet nu eindelijk worden geblust en gedicht, heeft de Turkmeense heerser Gurbanguly Berdimukhamedow op de staatstelevisie bekend gemaakt. Eerder, in 2018, veranderde hij de naam van de krater nog in ‘Glans van Karakum’. Een jaar later racete hij met een terreinauto rondjes rond de krater om geruchten te ontzenuwen dat hij dood zou zijn. Nu moet de krater dicht, aldus de president, omdat deze ‘zowel het milieu als de gezondheid van de mensen die in de omgeving wonen negatief beïnvloedt’.

De krater was na een ongeval bij h..

