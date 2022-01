In ‘voorland’ Denemarken is ziekteverzuim nu de grootste zorg

Epidemiologen zien Denemarken in de coronacrisis als het voorland van Nederland. De omikronvariant veroorzaakt daar vooralsnog geen topdrukte in de ziekenhuizen, maar door de hoge besmettelijkheid komen werkende Denen massaal thuis te zitten.

Kopenhagen

Hebben de Deense coronacijfers een voorspellende waarde voor Nederland? Na een ongekende piek in besmettingen komt het goede nieuws daar uit de ziekenhuizen, waar het opvallend rustig blijft. Wel zijn er zorgen over de mogelijke ontwrichting van de samenleving, als te veel personeel thuis komt te zitten.

‘We juichen niet te vroeg, maar zijn voorzichtig optimistisch’, zegt Kasper Karmark Iversen. De cardioloog is arts op de spoedeisende hulp in het ziekenhuis van Herlev en Gentofte. De buitenwijk van Kopenhagen staat al weken in de topdrie van Deense besmettingshaarden. Maar anders dan gevreesd, leidt dat in het ziekenhuis (nog) niet tot topdrukte.

Het inzicht dat de omikronvariant minder ziekmakend is, krijgt gestalte in de bedbe..

