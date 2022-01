Amerikaan ontvangt als eerste mens een hart van een varken

Een 57-jarige Amerikaan die ten dode was opgeschreven vanwege ernstige hartritmestoornissen, heeft als eerste persoon in de wereld met succes een hart van een varken gekregen. Volgens de chirurgen maakt de patiënt het drie dagen na de transplantatie goed en wordt het genetisch gemodificeerde varkenshart nog niet door het lichaam afgestoten.

(beeld university of Maryland School of Medicine - afp)

David Bennett stemde in met de harttransplantatie, hoewel hij wist dat het nog nooit eerder met succes was uitgevoerd

Maryland

Hartchirurgen van de Universiteit van Maryland, waar de operatie werd uitgevoerd, spreken van een historische ontwikkeling in de zoektocht om organen van dieren te gebruiken voor de mens. In zeven uur tijd werd het varkenshart ingebracht in het lichaam van de doodzieke David Bennett uit de staat Maryland, vlakbij Washington DC.

‘Deze operatie is een doorbraak en het brengt ons een stap dichter bij het oplossen van het tekort aan organen’, aldus Bartley Griffith, die de transplantatie uitvoerde. ‘Er zijn gewoonweg niet genoeg menselijke donorharten beschikbaar voor de lange lijst van hartpatiënten. We zijn voorzichtig optimistisch dat deze historische operatie een belangrijke nieuwe optie voor patiënten kan worden in de toeko..

