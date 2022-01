Italië: vaccinatie verplicht voor 50-plussers

Alle Italiaanse 50-plussers moeten vanaf nu een coronavaccinatie halen. Premier Mario Draghi is er duidelijk over: ‘We doen dit op basis van de data: wie ouder is, loopt grotere risico’s.’

Rome

‘Hierbij de zoveelste uitnodiging aan de Italianen die niet gevaccineerd zijn, om dat alsnog te doen’, klonk Draghi maandagavond een tikje vermoeid. De Italiaanse premier drukt zich tot nu toe terughoudender uit dan zijn Franse collega Emmanuel Macron, die vorige week openlijk verklaarde dat het doel was om het ongevaccineerden steeds moeilijker te maken. Maar al zegt Draghi het niet met zo veel woorden, zijn beleid wijst in dezelfde richting: Italië hanteert sinds maandag de 2G-regel in bars, restaurants, hotels, sportscholen, zwembaden en zelfs openbaar vervoer. In Italië zijn deze winter nog geen sluitingen geweest en als het aan de regering ligt, komen die er ook niet.

lockdown

In plaats daarvan zet Ital..

