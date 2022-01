De langste schoolsluiting ter wereld: na twintig maanden gaan de scholen in Uganda weer open

Nergens moesten kinderen zó lang thuiszitten als in Uganda. Maar liefst twintig maanden waren de scholen dicht vanwege corona. Vandaag gaan de deuren weer open. Miljoenen kinderen zijn afgehaakt. ‘We zitten diep in de shit.’

Kampala

Dat de corona-schoolsluiting eindelijk voorbij is, is te merken bij de naaimachine van Sharon Mugenyi (24). Driftig duwt ze op het voetpedaal om snel nog even mondkapjes te stikken voor de meer dan duizend leerlingen die maandagochtend - voor het eerst in 660 dagen - weer op het appel worden verwacht van de Sint-Antoniusschool in Kampala, de hoofdstad van Uganda. ‘Het is goed geld verdienen nu’, zegt Mugenyi met een brede lach.

Ze drukt zich nog zacht uit: ze heeft voor de Sint-Antoniusschool ook meer dan duizend schooluniformen gemaakt, een monsterklus waarmee ze in een week tijd omgerekend duizend euro verdiende.

Veel Ugandezen doen hier een heel jaar over.

