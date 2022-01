Dubbele infecties van corona en griep rukken op

Terwijl omikron om zich heen blijft grijpen, raken in sommige landen mensen besmet met zowel influenza (griep) als COVID-19. Hoe groot is de kans op ‘flurona’ en moeten we ons zorgen maken?

Amersfoort

Vorige week testten in Israël twee zwangere vrouwen positief voor zowel het coronavirus als influenza. Het land kampt met een toename aan griepgevallen. Sinds 1 september zijn ruim 2800 mensen met griep in het ziekenhuis beland, meldde het Israëlische ministerie van Gezondheid deze week. Om een ‘twindemie’ – een griepepidemie naast de covid-pandemie – te voorkomen, roept het ministerie mensen op zowel een boosterprik als griepprik te halen.

Ook Brazilië, de VS, Hongarije en de Filipijnen signaleerden recent diverse ‘flurona’-besmettingen, zoals de combinatie van corona en influenza al snel gedoopt is. Sommige regeringen vrezen voor een overbelasting van de zorg wanneer beide virussen tegelijk circuleren.

Nederland heeft nog geen ..

