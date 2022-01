56 doden na aanval in Ethopië

Bij een luchtaanval op een vluchtelingenkamp in de Ethiopische regio Tigray vrijdagnacht zijn zeker 56 doden gevallen.

Volgens hulpverleners raakten ook tientallen mensen gewond, onder wie veel kinderen. Een staakt-het-vuren leek vrijdag juist dichterbij te komen, nadat de regering aangaf met de Tigrese rebellen te willen praten.

Het bombardement vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag. ‘Het was pikkedonker en ze konden niet vluchten’, zei een hulpverlener tegen persbureau Reuters. Het aangevallen vluchtelingenkamp ligt nabij de plaats Dedebit in het noordwesten van Tigray. De lokale autoriteiten hebben het dodental bevestigd.

Het is het tweede bombardement op een vluchtelingenkamp binnen enkele dagen tijd. Woensdag werd kamp Mai Aini in het zuiden van Tigray geraakt. De Verenigde Naties maakten donderdag bekend ..

