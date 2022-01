Duitse minister houdtvast aan vaccinatieplicht

Berlijn

Hij sprak in de krant Die Welt de verwachting uit dat veel ongevaccineerden zich alsnog laten inenten als een dergelijke maatregel wordt genomen. Lauterbach erkende wel dat het niet haalbaar is om ‘iedereen te bereiken’. De minister weerspreekt dat een vaccinatie minder nodig is vanwege de mogelijk minder ziekmakende omikronvariant. ‘Een besmetting met omikron maakt je niet per se immuun tegen de volgende virusvariant.’

Kanselier Olaf Scholz pleit al maanden voor een vaccinatieplicht. Het eerste debat over de gevoelige maatregel wordt eind januari verwacht. <

