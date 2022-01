Ophef om veiling villa met unieke Caravaggio

De veiling van een Italiaanse villa uit de zestiende eeuw in Rome zorgt voor ophef in Italië. Politici, academici en bezorgde burgers willen dat de regering de verkoop blokkeert.

Rome

De Casino di Villa Boncompagni Ludovisi gaat op 18 januari onder de hamer met een geschatte waarde van ruim 470 miljoen euro.

De villa werd gebouwd in 1570 en beschikt over een unieke eigenschap: de enige bekende plafondschildering door barok-kunstenaar Caravaggio, gemaakt rond 1597. Dit kunstwerk heeft op zichzelf al een geschatte waarde van 300 miljoen euro. Het pand is sinds de vroege zeventiende eeuw in bezit van de Ludovisi-familie. In het pand zijn, naast de Caravaggio-schildering, diverse kunstwerken aanwezig. Zo maakte barok-schilder Guercino het grote fresco Aurora in het huis, waar de villa de bijnaam Casino dell’Aurora aan te danken heeft.

petitie

Momenteel is een d..

