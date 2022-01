NAVO-landen samen tegen Russische agressie in Oekraïne

De dertig NAVO-landen hebben vrijdag bevestigd dat ze een eenheid vormen tegen de Russische agressie in Oekraïne. De ministers van Buitenlandse Zaken onderstreepten na digitaal overleg de noodzaak voor diplomatie, dialoog en de-escalatie, meldde de Amerikaanse NAVO-missie in Brussel op Twitter.

Brussel

De lidstaten bespraken hun strategie voor de NAVO-Ruslandraad, die woensdag voor het eerst sinds 2019 wordt gehouden op het hoofdkwartier van het westerse bondgenootschap in Brussel.

Westerse landen hebben Rusland zware sancties opgelegd sinds de inlijving van de Oekraïense Krim in 2014. In dat jaar kregen pro-Russische separatisten met steun van Moskou delen van de Donbass-regio in het oosten van Oekraïne in handen. Recent hebben zich een kleine 100.000 Russische troepen langs de Oekraïense grens verzameld, wat de vrees voor een inval heeft gevoed. Volgens NAVO-topman Jens Stoltenberg gaat de opbouw door. Hij waarschuwde voor een ‘reëel risico’ op escalatie.

Het Kremlin ontkent plannen voor een inval te hebben, maar eist wel dat we..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .