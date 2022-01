Hongkongse journalistenbond geeft niet op

Hongkong

‘Wij zullen blijven proberen tot het einde.’ De Hongkongse Vereniging van Journalisten staat als een van de weinige groepen in Hongkong nog overeind. Puur optimisme, zo omschrijft voorzitter Ronson Chan het. En dat is dan nog zacht uitgedrukt. Want wie nu in Hongkong wil blijven bestaan als pro-democratische club, weet dat dat niets minder is dan een laatste daad van verzet.

De strijd is al lang gestreden. Van

democratie in Hongkong, een autonome regio van China, is geen sprake meer. Mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International, politieke bewegingen en activisten die tijdens protesten in 2014 en 2019 miljoenen mensen op de been kregen om hun ongenoegen te uiten over de toenemende invloed van Peking, zijn verdwenen. N..

